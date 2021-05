Dîners Clandestins : Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy s'amusent de la polémique

Le 2 avril dernier, une polémique éclatait dans les médias : celle des dîners clandestins. Certains journalistes de la chaîne M6, pour les besoins d'un reportage, s'étaient rendus au Palais Vivienne pour assister à un "dîner clandestins". L'hôte, Pierre-Jean Chalençon avait déclaré que certains ministres participaient à ces fameux dîners. Des déclarations qui avaient fait l'effet d'une bombe dans les médias. Suite à cela, Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy avaient été placés en garde à vue. Une détention qui s'était bien passée comme il l'avait déclaré sur BFM l'ancien acheteur d'"Affaire Conclue", selon lui, les enquêteurs voulaient juste connaître le nom des ministres présents.

"Le meilleur 'des déjeuners clandestins'''

Plus d'un mois après l'affaire, Pierre-Jean Chalençon continue à faire parler de lui. Et pour cause, il s'était confié sur l'histoire dans les colonnes du magazine "Ici Paris", et avait fait un étonnant parallèle avec la mort du Prince Philip qui n'était pas passé : "Si le prince Philip était mort une semaine plus tôt, on n'en aurait pas parlé" avait-il déclaré.

Et ce vendredi 14 mai, il fait une nouvelle fois parler de lui. Sur son compte Instagram, le chef Christophe Leroy a posté une photo d'un burger qu'il a accompagné de la légende suivante : "Le meilleur 'des déjeuners clandestins'''. Une publication qui a fait réagir son ami Pierre-Jean Chalençon qui a commenté avec la légende suivante : "So chic !!!! J’arrive!".

Par J.F.