Dîners clandestins - Pierre-Jean Chalençon : le serveur invité dans TPMP est "un imposteur"

Pierre-Jean Chalençon est en pleine tourmente depuis la diffusion en fin de semaine dernière d'un reportage dans l'émission "19.45" sur M6. Sur les images tournées en caméra cachée, les téléspectateurs ont pu découvrir l'organisation d'une soirée en pleine crise sanitaire. De quoi faire polémique alors que les restaurants sont fermés depuis fin octobre afin de freiner la propagation du coronavirus. Depuis, le collectionneur enchaîne les interventions télévisées pour se défendre. Mardi 6 avril, sur "BFMTV", il a évoqué un "poisson d'avril". Puis finalement, lors d'une interview exclusive accordée à Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live", il a reconnu avoir organisée une soirée au Palais Vivienne, réfutant cependant avoir touché une quelconque rémunération pour cet évènement.

Alors qu'une enquête a été ouverte par le procureur de Paris, des rumeurs sur la présence d'un homme politique circulent. Si Pierre-Jean Chalençon a démenti avoir reçu des ministres "depuis la fin de ce confinement", un serveur qui aurait travaillé lors de ce dîner clandestin au Palais Vivienne a fait des révélations dans TPMP mercredi 7 avril. Il a ainsi confirmé la présence d'un homme politique. "C'est une personne qui a des cheveux gris", a-t-il précisé en assurant à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un politique en activité. Il a également dévoilé les coulisses de la soirée : "Vers 20h30, 21 heures, c'est là où vraiment la salle était pleine, je dirais une quarantaine de convives, plus les serveurs - on était 5 - plus les gens en cuisine". Il a précisé que les invités et les serveurs ne portaient pas de masques.

"Il ne connaissait pas l'adresse"

Au lendemain du passage de ce serveur dans "Touche pas à mon poste" sur C8, Pierre-Jean Chalençon a tenu à réagir. Et c'est Jean-Marc Morandini qui a dévoilé le contenu de sa réponse en excluvisité dans "Morandini Live", ce jeudi 8 avril 2021. En effet, le présentateur a expliqué avoir joint le collectionneur pour avoir son avis et sa version des faits sur cette histoire. Voilà ce qu'il lui a dit :

"Cet homme - présenté comme un serveur - est un imposteur. Il n'est jamais venu au Palais Vivienne. D'ailleurs, il ne connaissait pas l'adresse. Quand Cyril Hanouna lui demande l'adresse, il parle du 88 rue Vivienne, or le Palais est au 36 rue Vivienne. Dans son interview, il dit qu'il avait cinq serveurs, or, ils n'étaient que trois. C'était deux frères, un garçon que je connais. Ce pseudo serveur déclare ensuite qu'il y avait cinq tables, or comme on peut voir dans la vidéo de M6, il n'y avait pas cinq tables, mais 8, donc tout est faux". Dans ce droit de réponse, Pierre-Jean Chalençon a une nouvelle fois assuré "qu'il n'y avait pas d'hommes politiques connus ni de ministres dans cette soirée".

Par Non Stop People TV