Dîners clandestins - Pierre-Jean Chalençon : Luc Ferry réagit à la polémique (Exclu vidéo)

C'est une affaire qui ne cesse de faire la Une des médias. Depuis la diffusion sur M6 il y a plusieurs jours d'un reportage tourné au Palais Vivienne, Pierre-Jean Chalençon est dans la tourmente. En effet, le collectionneur est accusé d'avoir organisé des dîners clandestins au sein de ce lieu, notamment avec la complicité du chef Christophe Leroy. Le 9 avril dernier, les deux hommes ont été placés en garde à vue, après que le Palais Vivienne ait été perquisitionné par la police.

Quelques heures après sa sortie de garde à vue, Pierre-Jean Chalençon a pris la parole sur BFMTV. Et contre toute attente, il s'est désolidarisé de Christophe Leroy et de la facturation de ces dîners. "Je n'ai jamais fait payer qui que ce soit chez moi. Les menus à 300, 400, 500 euros, je ne sais pas ce que c'est. Cela concerne monsieur Leroy. J'ai reçu monsieur Leroy pour une soirée professionnelle dans les règles de conditions sanitaires pour préparer le bicentenaire de Napoléon", expliquait-il. À noter que depuis l'éclatement du scandale, Alain Duhamel et Brice Hortefeux ont reconnu avoir déjeuné dans un club privé tenu par le chef Leroy.

"Ça me fait vomir"

Ce mercredi 14 avril 2021, Jacques Sanchez reçoit Luc Ferry dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, l'homme politique de 70 ans réagit à l'affaire des dîners clandestins. "Il y a un côté élitiste. On se moque du peuple : 'Nous, on est riche et on y va'. C'est détestable, haïssable même, ça me fait vomir. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de comprendre la détresse des restaurateurs. Vous savez très bien que lorsqu'on va débrancher les aides de l'Etat, c'est comme quand la marée se retire, on va voir les cadavres", explique-t-il.

Et de poursuivre : "Il va y avoir quoi, 20-30% de ces restaurants qui vont faire faillite ? Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une véritable compassion pour les cafetiers, les restaurateurs, aussi les petits commerces (...) En l'occurence, celui-là est particulièrement pas sympathique. Il y a le côté, la bouffe à 400 euros et on emmerde le peuple", dit-il. Sur la présence d'Alain Duhamel et Brice Hortefeux à un déjeuner dans un club privé, qu'en pense-t-il ? "Ils s'en mordent les doigts. Ce n'est pas très malin. Il faut éviter ça".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Retrouvez "Face aux médias" - l'émission présentée par Jacques Sanchez - ce mercredi 14 avril à 18h15 sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV