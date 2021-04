Dîners clandestins - Pierre-Jean Chalençon : sa version démentie par un humoriste

Jamais Pierre-Jean Chalençon n'aurait autant fait parler de lui. En effet, le collectionneur de Napoléon est accusé par la chaîne M6 d'avoir organisé des dîners clandestins alors que la France est soumise au confinement et au couvre-feu et que les rassemblements sont interdits. Dans le reportage diffusé par la chaîne, Pierre-Jean Chalençon semble recevoir de nombreuses personnes, aussi bien des célébrités que des ministres selon lui. Suite aux déclarations de M6, Pierre-Jean Chalençon a nié en bloc les faits, déclarant par le biais de son avocat qu'il n'avait organisé aucun dîner. Quelques heures après, il se ravisait en déclarant que cela n'était qu'un "poisson d'avril, le plus gros de ces 10, 15 ou 20 dernières années". Des affirmations qui n'ont pas du tout convaincu. Pour se justifier une nouvelle fois, il était invité au micro de BFM TV et a une nouvelle fois changé sa version.

"je suis aussi surpris que vous"

"La semaine dernière c'était une sorte de soirée 0, nous avons mis en exergue quelques tables et avons invité quelques personnes pour leur faire visiter. J'ai fait une conférence de 45 minutes. Ils étaient peut-être une douzaine et ils sont partis très tôt".

Pierre-Jean Chalençon est actuellement en garde à vue afin d'éclaircir ce qu'il s'est réellement passé durant ces dîners, il est entendu pour "mise en danger de la vie d'autrui". Parmi les nombreuses vidéos dévoilées sur les réseaux sociaux, l'une d'entre elles a fait parler. Et pour cause, sur cette dernière on voit l'humoriste Raphaël Mezrahi. Un internaute lui a demandé des explications sur Twitter, ce à quoi il a répondu : "Vous avez raison, je suis aussi surpris que vous ! Je suis venu faire coucou de 10 minutes à mon voisin comme souvent vers 22h quand je fais pisser mon chien, et je me retrouve dans une soirée !!". Un témoignage qui vient une nouvelle fois mettre à mal la version de Pierre-Jean Chalençon.

Ha ha! J’organise des soirées ts les jours ! J’adore ! Bref j’ai répondu plein de fois ! Vous avez raison, je suis aussi surpris que vous ! Je suis venu faire coucou de 10 minutes à mon voisin comme souvent vers 22h qd je fais pisser mon chien, et je me retrouve ds une soirée !! — Raphael Mezrahi (@raphmezrahi) April 4, 2021

Par J.F.