Dîners clandestins : Pierre-Jean Chalençon se confie sur sa garde à vue

Pierre-Jean Chalençon est dans la tourmente depuis quelques semaines maintenant. Tout a commencé le 2 avril dernier lorsque les journalistes de la chaîne M6 se sont rendus pour les besoins d'un reportage dans un dîner clandestin organisé au Palais Vivienne. Malgré la voix trafiquée et les images floutées, les téléspectateurs ont rapidement reconnu l'hôte, Pierre-Jean Chalençon, l'ancien acheteur de l'émission "Affaire Conclue". Durant le reportage, il avait déclaré que certains ministres étaient déjà venus à ces dîners, des déclarations qui avaient fait l'effet d'une bombe.

"ils ont été charmants avec moi !"

Afin d'en savoir plus, Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy avaient été placés en garde à vue. Quelques heures après sa sortie, il s'était confié au micro de BFM TV : "Je suis en pleine forme. Tout va très bien. Ils ont été super...les policiers sont des gens merveilleux. C'était plus une audition qu'autre chose !"

Ce samedi 24 avril, le collectionneur de Napoléon a accepté de revenir une nouvelle fois sur ces quelques heures d'audition dans les colonnes de Sud Info. Il confie que les questions n'étaient pas spécialement sur lui, plus sur les personnalités politiques qui auraient pu être présentes : "Tout ce qu’on voulait, c’est que je balance des noms de personnalités politiques. Mais je n’en avais pas à balancer. C’est quand même fou d’emmerder les gens qui font des repas, alors qu’il y a des magouilleurs qui se font du fric illégalement et ne sont jamais inquiétés !"

Pierre-Jean Chalençon assure ensuite qu'il n'a pas été traumatisé par cette garde à vue, étant donné qu'elle s'est passée de manière très détendue : "Je suis resté là peut-être une heure et ils ont été charmants avec moi ! Quand je suis arrivé au poste, ils m’ont dit : 'bon vu l’heure, rentrez chez vous et revenez demain pour votre déposition'. J’ai le moral moi aujourd’hui, tout va bien",

Par J.F.