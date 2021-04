Dîners Clandestins : Pierre-Jean Chalençon se désolidarise de Christophe Leroy

Énième rebondissement dans l'affaire des dîners clandestins du Palais Vivienne. Pierre-Jean Chalençon est accusé d'avoir organisé des dîners chez lui, en compagnie du chef Christophe Leroy. Des rassemblements qui ne passent pas étant donné que la France est soumise au confinement depuis plusieurs jours maintenant que les rassemblements sont formellement interdits.

Suite aux déclarations de la chaîne M6, le parquet de Paris a ouvert une enquête et les deux protagonistes ont été placés en garde à vue ce vendredi 9 avril. À peine sorti, Pierre-Jean Chalençon a pris la parole sur son compte Twitter, un brin provocateur : "Bonne nuit les amis !!! Après cette semaine de folie ...J’ai dîné tranquille au Palais Vivienne !!!! De Moscou à New York, le monde entier connaît à présent le Palais Vivienne !!! Alors pourquoi pas vous !!!! Venez le découvrir vous aussi".

"Cela concerne monsieur Leroy"

Ce samedi 10 avril, il s'est un nouvelle fois exprimée sur le sujet au micro de BFM TV et le collectionneur de Napoléon a fait quelque révélations on ne peut plus alambiquées : "Je me sens malgré moi mis dans cette histoire. Je n'y suis absolument pour rien, je n'ai jamais fait de dîners clandestins. On a mis mon nom en pâture, c'est de la diffamation, c'est totalement aberrant, avant ajouter le problème, c'est que j'ai une grande gueule et que je suis populaire".

Pierre-Jean Chalençon s'est ensuite totalement désolidarisé de Christophe Leroy : "Je n'ai jamais fait payer qui que ce soit chez moi. Les menus à 300, 400, 500 euros, je ne sais pas ce que c'est. Cela concerne monsieur Leroy. J'ai reçu monsieur Leroy pour une soirée professionnelle dans les règles de conditions sanitaires pour préparer le bicentenaire de Napoléon".

Pierre-Jean Chalençon: "Je n'ai jamais fait payer qui que ce soit chez moi, (...) cela concerne Monsieur Leroy" pic.twitter.com/604EvmeuKA — BFMTV (@BFMTV) April 10, 2021

