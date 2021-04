Dîners clandestins - Pierre-Jean Chalençon : Sophie Davant réagit à ses déboires

La chute a été vertigineuse pour Pierre-Jean Chalençon. Du succès d'Affaire conclue entre 2017 et juin 2020, le collectionneur a multiplié les polémiques en quelques mois. Son dernier dérapage avec les dîners clandestins au sein du Palais Vivienne lui a valu d'être placé en garde à vue. Entre ses multiples versions et propos alambiqués, Pierre-Jean Chalençon s'est désolidarisé du chef Christophe Leroy mêlé à l'affaire qui a aussi agité le monde politique. Pierre-Jean Chalençon avait au départ affirmé avoir dîner avec des ministres avant de se rétracter. Sophie Davant qui a tissé des liens avec l'ancien acheteur d'Affaire conclue pendant plusieurs années, a réagi à ses déboires auprès de Télé-Loisirs ce vendredi 16 avril.

"Il s'enfonce dans des excès"

"A l'époque, je l'avais mis en garde, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Pierre-Jean. En fait, il a un côté spontané, proche de l'enfance. Du coup, je lui disais toujours : "Attention, attention". Parce que lorsqu'on s'adresse à 2 millions de téléspectateurs, on a une vraie responsabilité. On ne peut pas faire et dire n'importe quoi", a confié l'animatrice qui avait tenté de lui glisser des conseils. Malheureux, Pierre-Jean Chalençon n'a pas été réceptif aux alertes de Sophie Davant. "Il ne m'a jamais écoutée. C'est aussi simple que ça. Il n'en a fait qu'à sa tête. Je trouve que c'est dommage, c'est du gâchis. C'est quelqu'un qui aurait pu tellement apporter par ses connaissances et sa folie s'il avait su se gérer. Et là hélas, je suis triste parce que je trouve qu'il s'enfonce dans des excès qu'il pourrait éviter", a-t-elle déploré.

Par Marie Merlet