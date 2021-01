District Z : Arthur annonce la saison 2 sur Twitter

Vendredi 11 décembre dernier, TF1 a lancé un tout nouveau programme : "District Z". Si les téléspectateurs attendaient avec impatience de découvrir cette création d’Arthur, beaucoup ont été déçus par le premier numéro. Alors que Denitsa Ikonomova, Michael Youn, Cartman, Arnaud Ducret et Vincent Desagnat affrontaient des zombies dans un immense parc, les téléspectateurs n’ont pas tous été conquis. Zombies moyennement effrayants, scénario peu crédible, casting "déjà vu" mais aussi et surtout nombreuses similitudes avec "Fort Boyard" et "Boyard Land"… L’émission n'a pas été épargnée sur Twitter.

"La saison 2 de District Z se tournera au printemps"

TF1 a d’ailleurs pu constater une significative baisse d’audience. Le premier épisode avait attiré 5,36 millions de curieux, soit 26,1% du public. Le dernier épisode diffusé ce vendredi 8 janvier 2021 a rassemblé 2,63 millions de personnes, soit 14,5 % de part de marché. Malgré ces chiffres, TF1 a décidé de laisser sa chance au programme animé par Denis Brogniart. En effet, comme l’a annoncé Arthur sur son compte Twitter ce samedi 9 janvier 2021, une saison 2 va être diffusée sur la Une. Et Arthur promet que des modifications vont être apportées au programme afin de l’améliorer. "Je suis fier et heureux de vous annoncer que la saison 2 de District Z se tournera au printemps. J’ai bien pris notes de vos remarques bienveillantes pour l’améliorer et nous allons revenir encore plus fort !", a tweeté l’animateur de "Vendredi Tout Est Permis".

Par Matilde A.