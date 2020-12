District Z : Arthur mis en demeure par la société qui produit Fort Boyard

Sale temps pour l'animateur et producteur Arthur. Après avoir dû essuyer les nombreuses critiques sur sa nouvelle émission "District Z", il doit aujourd'hui faire face à une menace de poursuites judiciaires importantes. C'est le magazine américain Deadline qui annonce ce mercredi 23 décembre 2020 que la société Adventure Line Productions, qui produit notamment "Koh-Lanta" et "Fort Boyard" a décidé d'envoyer une mise en demeure à la société "Satisfaction", détenue par Arthur.



Le média américain rapporte que cette mise en demeure "détaille ses préoccupations en matière de violation de format" et pointe donc du doigt les nombreuses ressemblances entre "District Z", la nouvelle émission diffusée sur TF1 et présentée par Denis Brogniart depuis deux semaines, et l'émission culte de France 2 : Fort Boyard.

Vers un procès pour plagiat ?

Le 15 décembre dernier sur le plateau de TPMP, le journaliste Guillaume Genton avait pointé du doigt le fait que plusieurs membres de l'équipe travaillant sur Fort Boyard ont été sollicités pour participer à la production de "District Z". Un argument de poids pour Banijay et sa filiale Adventure Line Productions qui relèvent que le réalisateur, les monteurs, le constructeur des épreuves ou encore le chef décorateur sont les mêmes que ceux qui travaillent pour "Fort Boyard" chaque été.



Interrogé sur la question il y a quelques jours, un proche d’Arthur avait répondu dans les colonnes du Parisien en se voulant plutôt confiant : "Quel mal y a-t-il à prendre les meilleurs ? On réfutait également toute idée de plagiat du format. Sinon, ALP aurait déjà fait un procès..". Et ce procès pourrait bien avoir lieu puisque la mise en demeure précise que "si un accord n’est pas trouvé entre les deux sociétés, ALP est prête à prendre des mesures en vue d’une action en justice formelle".

Par E.S.