District Z : en quoi consiste le nouveau jeu présenté par Denis Brogniart ?

C'est un programme aussi attendu qu'intriguant. "District Z" arrive ce vendredi 11 décembre sur TF1. Et si ce nom ne vous dit rien, c'est que le concept est inédit en France. Le producteur, Arthur s'est inspiré d'une légende pour créer l'univers. Un scientifique fou a mené des expériences interdites. Mais ces dernières ont fait exploser le bâtiment, donnant alors naissance à des zombies. Par équipe de cinq, les candidats devront s'affronter pour tenter de voler la fortune dudit scientifique afin de les donner à une association. Mais évidemment, leur parcours sera semé d'embûches…

Lors de cette émission, on retrouvera pas moins de vingt-cinq personnalités emblématiques telles que Camille Combal qui s'est d'ailleurs blessé au genou pendant le tournage, Kev Adams, Michael Youn ou encore Denitsa Ikonomova.

Pour présenter le jeu, Arthur a fait appel au présentateur phare de la chaîne Denis Brogniart. Fini les îles paradisiaques, l'animateur a été parachuté dans un décor post-apocalyptique.

Un pari risqué

Denis Brogniart s'était confié sur ce nouveau défi dans les colonnes de 20 minutes. L'occasion pour le présentateur de Koh-Lanta d'en dire un peu plus sur le concept du jeu. "Je serais l’animateur, le garant des règles et le trait d’union entre le professeur Z et les cinq personnalités à qui il ouvre les portes de son district pour leur permettre de disputer des épreuves. Je suis aussi le complice des personnalités parce que mon souhait, c’est qu’elles soient les plus performantes possible et qu’elles remportent un maximum d’argent pour l’association qu’elles défendent".

Le premier teaser a été dévoilé il y a quelques semaines, et il y a fort à parier que de nombreux téléspectateurs seront devant leur télé pour découvrir ce concept on ne peut plus original !

Par J.F.