District Z : le pari fou auquel Arthur a dû renoncer

La semaine dernière, TF1 diffusait le dernier épisode de Koh-Lanta. Les téléspectateurs pourront se consoler avec la diffusion de "District Z", un jeu totalement fou et inédit produit par Arthur.

Le but est, presque, simple. Des équipes de cinq candidats doivent réussir à récupérer le butin d'un terrible scientifique. Mais pour y arriver, le chemin sera long et rempli d'obstacles ! En effet, les candidats qui ont accepté de participer à l'émission devront faire à des épreuves sportives et éprouvantes. Mais ce n'est pas tout. Ils devront également se battre contre une horde de zombies.

arthur n'y va pas de main morte !

Arthur a donc mis les petits plats dans les grands. Il a vu les choses en grand, et parfois même en trop grand. Dans une interview accordée à TV Mag, l'animateur s'est confié sur ce nouveau défi, et une chose est sûre, c'est qu'il n'en est pas peu fier ! "C’est le plus gros décor de l’histoire de la télévision française. Ça fait prétentieux, mais c’est la plus grosse production que j’ai faite dans ma vie. C’est un divertissement, un programme familial. Le but n’est pas de faire peur mais de rire de la peur des personnalités. On va également jouer sur le fait que les candidats sont crevés, qu’ils s’arrêtent, qu’ils craquent, qu’ils ont froid".

Et Arthur était bien décidé à leur en faire voir de toutes les couleurs, au point même de revoir sa copie : "C’est le sprint final complètement fou. Les candidats seront poursuivis par une armée de zombies. On avait prévu de lâcher des chiens qui leur couraient après mais finalement on y a renoncé".

Par J.F.