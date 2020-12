District Z : L’émission critiquée, Denis Brogniart réplique

Lancé le 11 décembre dernier, le programme District Z ne cesse de faire parler de lui sur la Toile. Si le succès a été au rendez-vous, l’émission doit faire face à des critiques car selon de nombreux internautes District Z ressemblerait beaucoup à Fort Boyard. Rapidement sur Twitter, Olivier Minne, animateur de Fort Boyard, a pris la parole sur Twitter : "Que les choses soient claires. J’ai dit précisément au Parisien que s’il devait y avoir des similitudes d’épreuves avec Fort Boyard alors je ne pouvais que me réjouir de présenter une émission qui inspire. Et qu’en ce cas, District Z ne pouvait être qu’un bel hommage vu la qualité du programme. En fait, District Z et Fort Boyard ont en commun de divertir. Je fais partie de ceux qui soutiennent Arthur à prendre des risques et à inventer. Quelle que soit la chaîne, je me réjouis toujours quand la télé ose. C’est pourquoi je souhaite longue vie à District Z !".

"On n’a pas à rougir"

Une autre personnalité à tenu à prendre la parole : Denis Brogniart. Dans un entretien pour Télé Loisirs, l’animateur de District Z a répondu directement aux critiques : "Moi ce qui m’importe, ce n’est pas les réactions sur les réseaux sociaux mais ce qu’on me dit dans la rue. Et puis les chiffres d’audiences sont incroyables : 67% des enfants, ce qui n’était pas arrivé pour un programme depuis 2004 ou 2005 ! 27% des Français, 47% des femmes de moins de 50 ans ! Je suis fier que l’on puisse apporter à l’animation une création française. Alors oui, on peut critiquer. Et j’accepte que certains n’aient pas aimé. Nous ne sommes qu’à la première saison, tout est perfectible, on peut s’améliorer. Mais on n’a pas à rougir. Et même si l’audience baisse pour la deuxième soirée, c’est normal car il n’y aura plus l’effet curiosité. Nous sommes raccords avec ce que nous voulons pour ce programme : un programme familial dont les enfants sont les leaders. Et s’ils nous font des critiques, pas de problème, c’est bien à leur âge ! Mais ce ne sont pas les messages sur Twitter qui nous feront vaciller".

Par Alexia Felix