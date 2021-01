District Z : pourquoi Philippe Lacheau a hésité à participer à l'émission d'Arthur

Le 11 décembre dernier, TF1 a lancé un tout nouveau jeu baptisé "District Z" produit par Arthur. Au total, 25 personnalités ont accepté de participer à cette folle aventure, dont le tournage "XXL" a eu lieu en juillet dernier, en plein déconfinement, "dans un décor démentiel sur des terrains appartenant au Parc Astérix dans l'Oise", précisait Le Parisien. Pour ce dernier numéro, Denis Brogniart accueille des membres de "La Bande à Fifi", à savoir Elodie Fontan, Tarek Boudali et Philippe Lacheau. Ils font équipe avec Camille Cerf, Julien Arruti et Tony Saint Laurent, un humoriste qui s'est fait connaître au travers du Jamel Comedy Club.

Dans une interview à TV Mag, Philippe Lacheau s'est confié sur cette expérience, révélant les raisons qui l'ont poussé à participer à "District Z". "Le concept de l'émission me faisait envie, ça faisait un moment qu'Arthur en parlait. Il fait partie des personnes qui nous ont toujours aidés, depuis le début quand on a démarré, donc ça nous a semblé normal de répondre présent même si on n'avait pas de promo. Et puis, on est tous fans des séries avec des zombies, donc se retrouver en immersion dans cet univers nous plaisait, ça nous a attiré", a-t-il dit.

"Je ralentissais un peu l'équipe"

Dans cette même interview, Philippe Lacheau a révélé avoir hésité à participer au nouveau jeu d'Arthur. La faute à une blessure qu'il s'est faite "une ou deux semaines" avant le tournage de "District Z". "J'avais fait un match de football en salle avec des amis et je me suis claqué", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "Je les avais prévenus que je ne pourrais pas faire grand-chose car j'étais en béquilles. Mais ils ont insisté pour que je participe malgré tout, et ils m'ont épargné sur les épreuves. Je ralentissais un peu l'équipe, mais heureusement, les copains ont assuré les jeux physiques".

Une blessure qui s'est finalement avérée être une chance. "Je ne cache pas que je suis assez flippé de nature et je ne savais pas où on mettait les pieds. J'imaginais qu'on allait avoir très peur et du coup, le fait d'être blessé, je me suis dit : 'Ah, ce n'est peut-être pas plus mal, je ne vais peut-être pas faire les trucs les plus flippants'. Et ça a été le cas, car j'ai été épargné des épreuves qui faisaient vraiment peur", a-t-il dit.

