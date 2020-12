District Z : qui sont les candidats à avoir pris part à l'aventure sur TF1 ?

Une semaine jour pour jour après la finale de "Koh-Lanta" remportée par Alexandra, Denis Brogniart fait son retour sur TF1 aux commandes d'une toute nouvelle émission. En effet, l'animateur présente "District Z", un nouveau jeu produit par Arthur. Le Parisien a assisté à ce tournage "XXL" en juillet dernier, en plein déconfinement, "dans un décor démentiel sur des terrains appartenant au Parc Astérix, dans l'Oise", ont précisé nos confrères. Vingt-cinq personnalités, "cinq par soirée", ont accepté de se mesurer aux 18 épreuves de ce jeu d'aventure familial. Ils devront échapper à des "zombies" et braquer la chambre forte du Professeur Z afin de gagner 100 000 euros en faveur d'une association.

Cette création 100% française a été imaginée par Arthur, ancien animateur des "Enfants de la télé" sur TF1. "C'est l'un des plus gros budgets depuis 'Loft Story' avec des drones et 44 caméras dont une spidercam utilisée dans les stades qui va jusqu'à 50 km/h ! J'y travaille depuis 3 ans avec ma société de production 'Satisfaction - The Television Agency'. C'est le plus gros truc que je n'ai jamais produit et le plus grand décor de l'histoire de la télévision. On a 180 techniciens. Technologiquement, c'est génial", a-t-il confié au Parisien.

25 personnalités, cinq primes

Pour cette première soirée, Denis Brogniart a accueilli cinq personnalités devant les portes du "Discrict Z", à savoir Michaël Youn, Denitsa Ikonomova, Arnaud Ducret, Vincent Desagnat et Cartman. Dans un premier extrait dévoilé sur MYTF1, l'animateur leur explique ce qui les attend. "Il y a des créatures étranges qui vont vous entourer, qui vont essayez de vous barrer la route, et surtout, qui vont avoir comme objectif de vous prendre votre vie (NDLR, il montre un objet qui représente cette vie et qu'il s'apprête à poser sur les sacs à dos de chaque candidat). Il faut absolument tout faire pour ne jamais perdre cette vie. C'est ce qu'il y a de plus important dans le District Z. Pour disputer les épreuves, il faut avoir sa vie. Pour rentrer dans la chambre forte, il faudra avoir sa vie quoi qu'il arrive et il faudra la défendre toute la nuit", dit-il.

Au fil des semaines, d'autres invité(e)s tenteront de se mesurer à ce nouveau jeu : Bruno Guillon, Teheiura, Booder, Baptiste Lecaplain et Marine Lorphelin (émission 2) ; Camille Cerf, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Philippe Lacheau et Julien Arruti (émission 3) ; Camille Lacourt, Florent Peyre, Ahmed Sylla, Maëva Coucke et Héloïse Martin (émission 4) : Kev Adams, Jarry, Estelle Lefébure, Sandrine Quétier et Camille Combal (émission 5).

Par Clara P