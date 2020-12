District Z sur TF1 : qu’en a pensé Twitter ?

Ce vendredi 11 décembre 2020, les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir le premier numéro de "District Z". Une nouvelle émission produite par Arthur et animée par Denis Brogniart. Pour ce premier épisode, cinq personnalités ont joué le jeu : Denitsa Ikonomova, Michael Youn, Cartman, Arnaud Ducret et Vincent Desagnat. Dans un gigantesque parc où résident de nombreux zombies, ils ont dû affronter de multiples épreuves. Vertige, serpents, équilibre, insectes... Les nerfs de Denitsa Ikonomova, Michael Youn, Cartman, Arnaud Ducret et Vincent Desagnat ont été mis à rude épreuve. Le but était de réussir le plus d’épreuves afin de gagner de l’argent pour une association. Pour cette première, les participants à "District Z" ont récolté 35 000 euros pour SOS Autisme France.

Arthur accusé d’avoir plagié Fort Boyard

Si cette somme a été saluée par les internautes sur Twitter, beaucoup n’ont pas accroché au concept de l’émission. "Vous aussi vous sentez que ça va être moyen ?", "Je ne donne pas cher de la suite de cette émission", "TF1 a fait un décompte depuis trois mois pour cette daube", peut-on lire. D’autres internautes ont remarqué des similitudes entre "Fort Boyard" et "District Z", accusant Arthur d’avoir plagié le concept de l’émission animée par Olivier Minne sur France 2. "L’émission qu’on vient réellement de voir ? Fort Boyard", "District Z ça devait être innovant mais c’est Fort Boyard ou Boyard Land en moins bien", "Une pincée de Fort Boyard + Une poignée de TF1 = District Z", ont analysé certains internautes. Si l’émission a réuni 5,36 millions de téléspectateurs, soit 26,1% du public, les internautes n’ont majoritairement pas été conquis.

Par Matilde A.