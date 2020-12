District Z (TF1) : Arthur répond aux nombreuses critiques de façon hilarante sur Twitter

Après avoir diffusé Koh-Lanta, les 4 terres durant près de trois mois, TF1 proposait vendredi dernier, un nouveau programme baptisé "District Z" à ses téléspectateurs. Une nouvelle émission d'aventure présentée par Denis Brogniart et produite par Arthur. Après avoir travaillé durant deux ans et demi sur l'élaboration de ce programme inédit, Arthur en a assuré la promotion dans la presse.



Le producteur et animateur ne s'attendait certainement pas à voir sa création vivement critiquée par les internautes sur les réseaux sociaux. Durant la diffusion, les téléspectateurs ont en effet été nombreux à dresser la liste des points négatifs sur Twitter. Absence de zombies, scénario peu crédible, casting "déjà vu" mais aussi et surtout nombreuses ressemblances avec Fort Boyard... le programme n'a pas été épargné.

Arthur répond aux détracteurs sur les réseaux sociaux

S'il s'est vanté des bonnes audiences du programme qui a tout même attiré 5,4 millions de curieux, Arthur n'a pas hésité à répondre aux haters. "Visionnaire. Bravo" a-t-il par exemple lancé à un internaute qui avait prédit un bide d'audience.

Bien décidé à faire taire les internautes, il a donc enchaîné les réponses cinglantes parmi lesquelles : "Vivement que vous vous lanciez dans la prod' qu’on apprenne comment faire une bonne émission", "5,4 millions, ça fait beaucoup de curieux", "J’aime ce plaisir français à kiffer en permanence et souhaiter l’échec de l’autre". "Vous avez posté 32 messages pour dire que vous n’aimiez pas DistrictZ. Vous n’avez pas de télécommande ? Aller sans rancune et bon week end", "11 messages pour une émission que vous n’avez pas aimé. C’est de l’obsession". "Nous lisons toutes les remarques avec attention mais twitter et ses trolls ne reflètent pas la réalité d’un public de 5,4 millions" a-t-il conclu.

Par E.S.