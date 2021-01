District Z : Une saison 2 est-elle prévue ?

C'est un pari risqué que s'est lancé Arthur. Le 11 décembre dernier, le producteur présentait son nouveau jeu "District Z". Une sorte de Fort Boyard des temps modernes dans lequel les candidats ne doivent pas se battre contre le temps, mais contre des zombies. Le programme avait connu des débuts prometteurs et attiré 5,36 millions de Français pour son premier épisode. Mais malheureusement, cela n'a fait que baisser au cours des semaines suivantes. À titre de comparaison, l'émission du 1er janvier n'a attiré que 2,72 millions de téléspectateurs. La question d'une saison 2 se pose évidemment, et Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1 a décidé d'y répondre ce vendredi au micro de "Culture Média" sur Europe 1.

"'District Z' est une satisfaction pour nous"

"C'est une création française (...) Arthur a accompli un travail remarquable sur ce programme qui est en passe d'être exporté à l'étranger. On a démarré extrêmement haut, donc forcément ça baisse. Sur les cibles publicitaires, on reste à des niveaux très élevés" a indiqué Fabrice Bailly.

Ce dernier a ensuite assuré qu'Arthur, malgré toutes les critiques, serait déjà en train de préparer la saison 2. "Pour vous dire si on pense que c'est un échec - ça veut dire qu'on est masochiste - on est en train, très probablement, de préparer une deuxième saison". Face à l'étonnement de Philippe Vandel, le directeur des programmes a expliqué que malgré tout, l'émission avait bien fonctionné. "Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une chaîne qui vit de la publicité. C'est une émission qui marche très bien sur les cibles jeunes et publicitaires. 'District Z' est une satisfaction pour nous" a-t-il conclu avouant malgré tout que le jeu avait besoin de "quelques améliorations".

Par J.F.