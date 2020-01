Dix pour cent : Anne Marivin fait des révélations sur la saison 4 (Exclu vidéo)

En 2015, France 2 a lancé une toute nouvelle série baptisée "Dix pour cent". L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir le casting composé, entre autres, de Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel ou encore Fanny Sidney. En octobre dernier, Camille Cottin - qui incarne Andréa Martel - s'était confiée à "France 24" sur le succès de la série. "C'est un succès populaire et critique. Il y a une petite dimension internationale via Netflix et c'est une série qui rencontre son petit succès à l'étranger, avec 'Call My Agent' et ça, je commence à le ressentir un petit peu", disait-elle.

En novembre dernier, Thibault de Montalembert s'était rendu sur le plateau de "Face à la scène", émission diffusée sur Non Stop People. Il en avait profité pour dévoiler les coulisses de la quatrième saison expliquant au passage pourquoi celle-ci sera la dernière.

Un nouvel agent au casting

Pour cette quatrième saison de "Dix pour cent", la production a fait appel à une nouvelle actrice, Anne Marivin. Non Stop People l'a rencontrée lors du dîner de gala du Sidaction qui a réuni un panel de stars. Elle en a dit plus sur les coulisses du tournage. "Je viens de terminer le tournage de la saison 4. C'était très, très chouette de faire partie de l'équipe", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Les fans l'attendent, car ils savent que c'est la dernière saison. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. J'incarne un nouvel agent dans l'équipe, une sorte de J.R. Bon, ma référence est un petit peu vieille, je ne suis pas sûre que ça parle aux jeunes, mais J.R, c'était un peu le méchant stratège. J'ai très, très hâte de la découvrir cette nouvelle saison".

Par Non Stop People TV