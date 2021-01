Dix pour cent : Dominique Besnehard annonce le retour de la série

La quatrième saison de Dix pour cent ne sera finalement pas la dernière. Alors que le dernier épisode de la dernière saison diffusée sur France 2 en novembre dernier a conclu la série, les aventures des agents de stars vont se poursuivre. Les fans de Dix pour cent vont pouvoir retrouver Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel ou encore Liliane Rovère dans une cinquième saison mais aussi un épisode unitaire à New York, comme l'a laissé entendre le producteur de la série, Dominique Besnehard, dans une interview au journal belge Télépro. "La série va revenir, on est en train d’examiner plusieurs projets avec France Télévisions", a-t-il révélé.

Une série au succès international

"On va peut-être faire un unitaire déjà. Peut-être à New York et ensuite, on reviendrait à une série, à une cinquième saison. On essaie de faire l'unitaire en association avec Netflix mais en priorité pour France Télévisions", a détaillé Dominique Besnehard en prenant en compte l’attachement des téléspectateurs à la série. "Il faut du temps pour écrire une cinquième saison, je pense que de ne rien faire va éloigner la série du téléspectateur. En faisant un unitaire assez vite, les téléspectateurs ne vont pas perdre de vue la série", a-t-il expliqué. En dehors de la France, Dix pour cent connaît un véritable succès à l'international depuis qu'elle est disponible sur Netflix. Plusieurs adaptations sont même prévues comme en Chine, en Angleterre, au Canada et en Italie.

Par Marie Merlet