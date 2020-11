Dix pour cent : la manière improbable dont Sigourney Weaver a intégré le casting

La série Dix pour cent cartonne. Et cette quatrième saison l'a une nouvelle fois prouvé. Les téléspectateurs sont une nouvelle fois au rendez-vous. Ce mercredi 4 novembre, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la série, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe a frappé fort. Et pour cause, les deux acteurs mis à l'honneur ce soir sont Jean Reno et Sigourney Weaver.

C'est la première fois qu'une actrice américaine intègre le casting de la série. Mais comment l'actrice hollywoodienne de 71 ans, vue entre autres dans la saga Alien et nommée trois fois aux Oscars s'est-elle retrouvée au casting de Dix pour cent ? Sigourney Weaver a accordé une interview à l'AFP et explique l'étrange manière dont elle a intégré la série. "C'est un des réalisateurs de la série, Marc Fitoussi, qui m'a envoyé le script avec une invitation à jouer mon propre rôle. En tant que grande fan de la série et de la France, je ne l'ai même pas lu, pour être honnête. J'ai juste dit oui."

un succès outre-atlantique

En effet, Dix pour cent est diffusée depuis le début sur la plateforme Netflix, ce qui lui assure un véritable succès outre-atlantique comme le confie Sigourney Weaver.

"Je pense que tous les acteurs aux États-Unis regardent cette série. J'aime le fait qu'elle fasse tomber les murs entre les acteurs et le public. Elle explore les coulisses pour donner une idée de qui sont vraiment ceux qu'on voit à l'écran et montre combien ils sont humains, avec tous leurs soucis. C'est fait de façon charmante, le casting est super, c'est très bien produit et j'ai été ravie qu'on me demande de rejoindre ce groupe."

Dans la série, à l'instar des autres acteurs, Sigourney Weaver joue son propre rôle. "C'était amusant de jouer avec ces clichés pour révéler la vraie actrice. J'ai presque appris de ce personnage, qui utilise son pouvoir pour obtenir des choses, je ne fais pas ça dans la réalité. Je me suis beaucoup amusée à incarner cette créature glamour."

Par J.F.