Dix pour cent : la saison 5 annoncée, Dominique Besnehard fait machine arrière

Depuis sa création en 2015, la série "Dix pour cent" connaît un succès fulgurant. Les aventures d'Andréa (Camille Cottin), Mathias (Thibault de Montalembert), Gabriel (Grégory Montel) et Arlette (Liliane Rovère), agents et associés principaux de l’agence artistique ASK, passionnent. À tel point que la série est adaptée dans plusieurs pays, comme l'Italie, la Turquie, le Québec ou le Royaume-Uni. La version française connaît déjà quatre saisons, toutes composées de six épisodes avec des guests. Les fans sont déjà impatients de découvrir la prochaine édition de "Dix pour cent". La bonne nouvelle est tombée la semaine dernière : Thomas Anargyros, président de Mediawan Studios qui produit "Dix Pour Cent", avait annoncé que le programme aurait bien droit à un téléfilm et à une cinquième saison.

Dominique Besnehard : "Ce n'est pas prévu immédiatement"

Mais le lendemain, Dominique Besnehard qui est à l'origine de la série s'est montré plus réservé quant à l'avenir de la fiction. Au micro d'Europe 1, Dominique Besnehard a déclaré : "Pour le moment on va faire un unitaire, qu'on commence à écrire et qui, je l'espère, se passera à New York. Parce que tous les acteurs américains, sans prétention, ont envie d’y être". Quant à la saison 5, il affirme que "ce n'est pas prévu immédiatement" mais "peut-être dans quelques années". D'après les explications de Dominique Besnehard, la cinquième saison de "Dix pour cent" n'est pas facile à organiser en raison des emplois du temps chargés des acteurs. "Tous les acteurs sont pris partout. Camille Cottin est en train de faire une carrière aux Etats-Unis, Grégory Montel tourne à Londres, Stéfi Celma en Italie...", explique encore Dominique Besnehard. Les fans devront donc prendre leur mal en patience.

Par Matilde A.