Dix pour cent : pourquoi Anne-Elisabeth Lemoine a refusé un rôle dans la série

Depuis 2015, la série "Dix pour cent" cartonne sur France 2. Elle raconte le quotidien d’ASK, une société d’agents d’artistes. Si le succès est au rendez-vous c’est notamment grâce à son casting. En plus des agents représentés par Camille Cottin, Thibault de Montalembert ou encore Grégory Montel, à chaque épisode de nombreuses personnalités jouent leur propre rôle. Parmi celles qui se sont prêtées au jeu : Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Joey Starr ou encore Line Renaud. Mauvaise nouvelle pour les fans, la quatrième saison sera la dernière. Dominique Besnehard, créateur de la série, était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine lundi 27 avril dans "C à vous". Il s’est confié sur l’ultime saison et raconte une anecdote à propos de la journaliste…

Anne-Elisabeth Lemoine aurait pu apparaître au générique

Invité de l’émission via vidéoconférence en raison de la mesure de confinement, Dominique Besnehard en a dit plus sur l’avancée de la saison 4. "Le montage de l’image est terminé. C’est déjà bien. Et la post-production on la fera dès qu’on peut, sachant qu’on peut être prêts à déposer à la chaîne la série fin juillet". Une bonne nouvelle cette fois pour ceux qui attendent la saison 4 avec impatience. En revenant sur les noms des guests de cette ultime saison, Dominique Besnehard confie qu’il a rencontré Tony Parker grâce à "C à vous" mais pas que… En s’adressant à Anne-Elisabeth Lemoine, il révèle qu’elle aurait pu apparaître au générique : "On vous a même proposé un personnage mais vous ne pouviez pas tourner, vous n’étiez pas libre". La présentatrice explique alors pourquoi, "Il y a avait un enregistrement avec M, avec Matthieu Chedid, je pouvais difficilement dire non à Matthieu Chedid". C’est donc Thomas Sotto qui la remplace dans la série.

Par Valentine V.