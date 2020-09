Doc Gynéco "manipulé" : agacé, Cyril Hanouna évoque un complot contre son émission

La rentrée est plus que jamais mouvementée pour Cyril Hanouna. Après avoir testé plusieurs grilles de programmes pour ses émissions, l'animateur a finalement pris la décision de repasser l'émission "Balance ton post" en format hebdomadaire avec diffusion le jeudi soir. Si "Touche pas à mon poste" a donc repris un format plus long, nous avons appris il y a quelques heures que le jeu "A prendre ou à laisser" ne sera plus diffusé le vendredi.



Maintenant que la programmation est adaptée aux envies des téléspectateurs, le trublion du PAF doit désormais gérer la composition de ses équipes. Si Agathe Auproux a fait son grand retour sur la chaîne, cela devait aussi être le cas de Doc Gynéco. Ce lundi 14 septembre, Cyril Hanouna annonçait avoir convaincu le rappeur de reprendre son poste de chroniqueur dans "Touche pas à mon poste"... avant de perdre sa trace : "Sachez qu'à 18h50 la production le cherche. Il était avec moi au bureau ce matin et puis, plus de nouvelles" a lancé l'animateur assez déconcerté.

Doc Gynéco prend une décision radicale

Face aux interrogations, Doc Gynéco a finalement pris la parole sur sa page Facebook et a expliqué qu'il ne souhaite plus jamais revenir sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Le rappeur a laissé sous-entendre que ce sont ses fans qui lui ont conseillé de ne pas revenir : "Mes amis, vous n'aimez pas TPMP, vous m'avez dit de ne pas y aller, vous préféreriez que je n'y aille pas. À vous toutes et tous, je peux le dire : je préfère suivre le conseil du public et ne pas y aller. Donc je n'y suis pas allé" a-t-il écrit en précisant que selon lui, l'émission véhicule "un flow violent de haine et de moquerie".



Après avoir découvert ce message, Cyril Hanouna a donc ouvert son émission du 15 septembre en évoquant le fait que Doc Gynéco ne sera finalement pas de la partie cette année. Agacé et déçu, l'animateur n'a pas hésité à affirmer que Doc Gynéco serait "manipulé" et qu'un complot serait même mené contre son émission.

Par E.S.