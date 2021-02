Dominique Farrugia amaigri : Il dévoile son impressionnante perte de poids

Depuis 30 ans, Dominique Farrugia se bat contre une maladie, la sclérose en plaques, une maladie neuro-dégénérative qui touche le système nerveux. Le réalisateur s’était confié à ce sujet sur le plateau de TPMP en 2019 : "C'était très difficile d'avouer sa maladie dans les années 1990. Moi, j'ai été malade en 1989, ça fait presque 30 ans que je vis avec elle et elle ne m'a jamais quitté. c'était difficile d'en parler et j'avais peur de perdre mon boulot. Je vous jure, c'était vraiment dingue. J'en ai parlé beaucoup plus tard, une fois que la création de Comédie terminée. Une fois que tout ça a été passé, je me suis mis à table et j'en ai parlé, je me suis dit que c'était bon pour les autres. Mais j'ai mis du temps à le faire, c'est plus facile aujourd'hui d'en parler que d'en parler il y a vingt ans".

"Une fois pour toute"

Aujourd’hui contraint de se déplacer en fauteuil roulant, Dominique Farrugia donne régulièrement de ses nouvelles à ses fans sur son état de santé sur les réseaux sociaux. Et en plus de se battre contre la maladie, l’ancien membre des Nuls a décidé de s’attaquer également à son poids. Alors qu’en janvier 2020 il expliquait avoir fondu de 35 kilos, Dominique Farrugia a fait une mise au point ce dimanche 21 février sur Twitter : "Une fois pour toute. J'ai maigri. Je pesais 120 kilos, j'en pèse 74 aujourd'hui", a confié le directeur général d’EndemolShine Fiction en légende d’un cliché de lui. Dominique Farrugia a eu droit à de nombreux messages d’admiration et de félicitations, notamment de Pierre Ménès qui lui promet que "même pour ça, tu es un génie".

Une fois pour toute: j’ai maigri. Je pesais 120 kilos, j’en pèse 74 aujourd’hui. pic.twitter.com/DYnsaMdhj9 — Dominique Farrugia (@farrugiadom) February 21, 2021

Par Alexia Felix