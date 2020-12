Dominique Strauss-Kahn : Nafissatou Diallo témoigne dans un documentaire Netflix

Il s'agit de l'une des affaires les plus médiatisées en 2011. Alors qu'il était considéré par beaucoup comme "le futur président de la République française", Dominique Strauss-Kahn s'est retrouvé au coeur d'un terrible scandale. Le 14 mai 2011, tous les rêves de l'homme politique se sont envolés en éclat et il a été pris au milieu d'un tourbillon médiatique. L'ex patron du FMI est arrêté sur le tarmac de l'aéroport JFK alors qu'il s'apprêtait à rentrer en France... Une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New-York, dans lequel séjournait Dominique Strauss-Kahn, a accusé l'homme politique de "tentative de viol" et "agression sexuelle". Bien que les accusations contre lui aient été abandonnées au pénal en août 2011, l'affaire s'est quant à elle conclue en décembre 2012 sur un accord financier. Si Dominique Strauss-Kahn n'a jamais reconnu les faits et s'en est sorti, sa réputation a été entachée. Cette affaire a tellement déchainé les passions que Netflix a décidé de sortir une série-documentaire sur la chute de DSK, intitulée "Chambre 2806 : L'Affaire DSK" et la bande-annonce officielle a été dévoilée par Netflix ce mardi 1er décembre.

Le 7 décembre sur Netflix

L'affaire à présent oubliée, devrait revenir susciter tous les intérêts. Netflix a dévoilé un premier trailer de sa nouvelle série-documentaire, réalisée par Jalil Lespert, le nouvel homme qui fait battre le coeur de Laeticia Hallyday. Composée de quatre épisodes, l'intrigue plonge les téléspectateurs au coeur de la chute de cet homme politique, en tête des sondages pour les élections présidentielles de 2012, mais également de son procès. De nombreux flashbacks seront donc au rendez-vous. Par ailleurs, comme le prouve cette bande-annonce, Nafissatou Diallo parle face-caméra et déclare dans cette courte vidéo : "Je voulais qu’on m’entende même si on ne me croyait pas." Une chose est sûre, c'est que devrait marquer les esprits. Il faudra patienter jusqu'au 7 décembre pour retrouver ces quatre épisodes de "Chambre 2806 : L'Affaire DSK" sur la plateforme de streaming.

Par Solène Sab