Dorothée mariée : Jacky fait des révélations sur sa vie privée

Dorothée bientôt de retour dans les studios ? Selon Jean-Luc Azoulay, le fondateur de AB Productions, l'ancienne animatrice culte de TF1 serait sur des projets : "Là, on travaille à la voir, peut-être, dans une série. (...) Son retour pourrait bien faire l'effet d'un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre !", a-t-il lâché dans Télé 2 Semaines. Une éventualité que Jacky, l'ancien présentateur du Club Dorothée, a commenté dans l'émission "Un Éclair de Guény" de Maxime Guény sur VL MEDIA et MCE TV ce 29 janvier. "Dorothée ce qu'elle aimerait faire, enfin je pense, parce que je ne voudrais pas parler à sa place… Si on lui proposait un rôle récurrent dans une série, je pense qu'elle dirait oui !", a-t-il confié.

Dorothée "s'est mariée"

Si Jacky garde toutefois ses réserves sur le projet entre Jean-Luc Azoulay et Dorothée, il n'a pas de doute sur le bonheur que vit son amie. Selon l'animateur toujours présent sur la chaîne IDF1, l'ancienne animatrice de 67 ans serait épanouie dans sa vie aujourd’hui. "Dorothée elle est bien dans sa vie. Je pense qu'elle a beaucoup beaucoup beaucoup travaillé quand même. Là elle profite, elle fait tout ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire pendant 30 ans si vous voulez", a-t-il confié avant de révéler que Dorothée est désormais mariée. "Elle s'est mariée. Là on ne peut plus mais elle voyageait. Je peux comprendre Dorothée, qu'elle n'ait pas envie de revenir pour présenter une émission pour enfants", a-t-il dévoilé sans préciser l’identité du mystérieux mari.

Par Marie Merlet