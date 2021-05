Dropped : la production du jeu condamnée pour "faute inexcusable"

Le 9 mars 2015, la France se réveillait avec une terrible nouvelle. Plusieurs sportifs français, dont Florence Arthaud, Philippe Candeloro, Anne-Flore Marxer, Jeannie Longo, Camille Muffat, Alexis Vastine, Alain Bernard et Sylvain Wiltord s'étaient envolés quelques jours plus tôt direction l'Argentine pour le nouveau jeu de TF1, "Dropped". Le but du jeu - qui devait être présenté par Louis Bodin - était on ne peut plus simple. Les huit candidats répartis en deux équipes avaient un objectif : la survie en milieu hostile avec pour point de départ la ville d'Ushuaïa. Mais malheureusement, le tournage a été touché par un terrible drame. Un accident d'hélicoptère a fait 10 morts. Parmi eux, trois grands sportifs : Alexis Vastine, Camille Muffat et Florence Arthaud.

la production condamnée

Une enquête avait été ouverte et un homme de 50 ans avait été mis en examen dans le cadre de la procédure judiciaire. Ancien militaire des forces spéciales, il était en charge de la sécurité sur le tournage, sous-traité par la boîte de production Adventure Line Productions. Les enquêteurs le soupçonnent de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires avant le vol.

Et ce jeudi 27 mai, une nouvelle décision de justice est venue confirmer la responsabilité d'ALP. La cour d'appel de Versailles a donc condamné la société de production pour "faute inexcusable" pour la mort d'un caméraman du programme, Laurent Sbasnik. Sa famille sera indemnisée à hauteur de 120 000 euros. Cette décision prise par la justice en appel ne met pas pour autant fin à toutes les autres condamnations visant la société de production, mise en examen pour "homicides involontaires" en mars 2021.

