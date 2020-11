Dropped : le directeur de la production mis en examen pour homicides involontaires

C'est un drame qui avait touché toute la France. Le 9 mars 2015, Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine décédaient dans un accident d'hélicoptère, ainsi que sept autres personnes. En Argentine pour le tournage de l'émission Dropped, les deux engins de la production s'étaient alors percutés, rendant le crash inévitable.

Depuis, une enquête est en cours afin d'établir la responsabilité de chacun. En février 2019, les juges chargés du dossier avaient mis en examen Peter Högberg, chargé de la sécurité sur le tournage et ainsi inculpé pour homicides involontaires.

Cinq ans après les faits, les choses évoluent. Et pour cause, selon les informations du Parisien, Nicolas Roussel, le directeur de production de Dropped a été mis en examen le 7 octobre pour "homicides involontaires".

"C'est un soulagement, vous n'imaginez pas"

Les juges lui reprochent "une faute caractérisée". En effet, Nicolas Roussel aurait sous-évalué le budget alloué aux moyens aériens et aurait sélectionné les engins sur des critères financiers au lieu de prioriser les compétences des pilotes et des hélicoptères. Les avocats du directeur de production ont déclaré : "Nicolas Roussel, tout comme les équipes d'ALP demeurent profondément bouleversés par l'accident qui a coûté la vie à leurs collègues, aux pilotes et à certains participants à l'émission et restent déterminés à démontrer qu'aucune faute dans l'organisation du tournage ne peut leur être reproché".

Gisèle Gilles, veuve d'Edouard Gilles cameraman décédé dans l'accident et présidente de l'Association des proches des victimes du crash a déclaré à l'AFP : " Pour nous tous, c'est enfin la vérité qui arrive. C'est magnifique. C'est un soulagement, vous n'imaginez pas. C'est dingue".

Par J.F.