Dropped : un homme mis en examen pour "homicide involontaire"

L’information vient d’être rendue publique, un an après. Le 26 février 2019, un homme d’origine suédoise âgé de 50 ans a été mis en examen pour "homicide involontaire", affirme BFM TV. Cela fait suite au crash mortel qui s’était produit le 9 mars 2015, lors du tournage de l’émission "Dropped". Il avait coûté la vie à dix personnes dont trois sportifs : Alexis Vastine, Camille Muffat et Florence Arthaud. L’homme mis en examen est un ancien militaire des forces spéciales. Il était en charge de la sécurité sur le tournage du programme de TF1, un travail sous-traité par la boîte de production Adventure Line Productions. Il est soupçonné de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires au vol comme par exemple vérifier les compétences et l’état de santé des pilotes.

L’ancien militaire nie tout en bloc

Lors de son audition face aux juges, l’homme a nié en bloc ces accusations et rejette toute responsabilité. Pourtant, il avait recruté des pilotes qui étaient retraités au moment du crash et n’avaient pas le droit de voler en formation, c’est-à-dire de voler en patrouille. Un pilote non initié à cette technique de vol spécifique ne doit pas s’y aventurer. C’est la première mise en examen dans l’affaire du crash de "Dropped". La société de production a déjà été condamnée pour "faute inexcusable" même si elle a fait appel de cette condamnation. Jusqu’à présent, personne n’a été jugé. La procédure suit son cours. La société de production a été placée sous le statut de témoin assisté en tant que personne morale. L’ancien militaire pourrait être poursuivi et jugé devant un tribunal.

Par Mélanie C.