Duos Mystères - Alessandra Sublet : le pari risqué concernant sa vie amoureuse !

Depuis quelques mois maintenant, Alessandra Sublet vit une relation pour le moins étonnante. Début 2019, l'animatrice emblématique de TF1 officialisait sa rupture avec son mari, Clément Miserez. Après sept ans d'amour et deux enfants, leurs chemins ne coïncident plus et pour éviter de souffrir davantage, le couple décide de se séparer. "On s’est quittés au bout de sept ans quand on s’est aperçus que nos chemins se séparaient. On s'est rendu compte qu’on ne s’aimait pas de cet amour qui fait tenir certains couple. Nous étions d’accord : nous n’avions pas l’âge pour ce genre de relation. Quand il n’y a plus de complicités ‘intimes’, ce qui est en partie le sel d’un couple, inévitablement le jour vient où l’autre ‘faute’. On a eu l’intelligence de se dire qu’on avait autre chose à vivre. Cette honnêteté a un prix. On est passés tous les deux par des moments très difficiles, mais ça en valait vraiment la peine" confiait la jurée de Mask Singer dans les colonnes de Paris Match le 22 août dernier.

"Il faut être très solidaires"

Une relation qui aurait pu effrayer, mais que Jordan Deguen, le nouveau compagnon d'Alessandra Sublet accepte parfaitement. Et pour cause, l'ennemie de Thierry Ardisson a décidé d'être totalement transparente avec lui sur le sujet. "Il n'y a pas de miracle, un divorce, c'est une histoire d'équipe. Il faut être très solidaires. Mon amoureux est au courant de tout. Il sait que j'ai un ex-mari très présent pour ses enfants. S'il n'avait pas accepté la règle du jeu, on ne serait pas ensemble depuis deux ans".

Lors du premier confinement, Alessandra Sublet avait même étonné lorsqu'elle avait confié être confinée avec son ex. "On a pris la décision en moins de cinq minutes. On s'entend bien. Ça nous a paru naturel" déclarait-elle à l'époque au magazine Télé 7 Jours. L'animatrice de TF1 avait conclu non sans humour : "On a mieux réussi notre divorce que notre mariage".

Par J.F.