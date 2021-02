Duos mystères : ce que réserve la nouvelle émission d'Alessandra Sublet

Une nouvelle émission musicale arrive sur TF1 ce vendredi 26 février. "Duos mystères" est un jeu inédit présenté par Alessandra Sublet qui propose aux artistes de relever un défi sur scène. Deux personnalités doivent chanter en duo, mais ignorent l'identité de leur partenaire. Séparés par un mur, les deux artistes entendent leurs voix se mêler, tout en restant dans l’inconnu. Dans ce "grand cache-cache musical", les téléspectateurs vont aussi tenter de deviner "un membre du duo ou les deux" à l'aide du son de la voix ou des indices dévoilés, a expliqué le producteur Mathieu Vergne auprès de 20 Minutes.

Des moments d'émotion

Dans cette émission musicale qui promet des moments d'émotion, les artistes vont chanter accompagnés d'un orchestre et auront de belles surprises en découvrant celui ou celle avec qui ils chantent. "On fait chanter les artistes avec des personnes qui ont une importance particulière pour eux : des amis de longue date, des membres de leur famille", a expliqué le producteur. Dans "une zone d’inconfort total", les artistes "ont répété leur chanson avant, mais certains ne l’ont eue que la veille", a indiqué Alessandra Sublet au micro de "France Info" jeudi 25 février. Parmi les mystérieux duos attendus, seront sur scène Daniel Lévi, Camélia Jordana, Jane Birkin, Lio, Grand Corps Malade, Pomme et Loretta (anciennement connue sous le nom de Laure Milan) ainsi que les humoristes Inès Reg et Jarry ou encore la comédienne Marine Delterme, a dévoilé LCI.

Par Marie Merlet