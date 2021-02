Duos mystères : qui sont les premiers artistes à relever le défi ?

C'est une émission au concept pour le moins intriguant que nous propose TF1. La chaîne diffuse ce soir son nouveau programme "Duos mystères". Le principe est simple : deux artistes arrivent sur une scène totalement vide, sans public, avec un mur devant eux. Ils s'apprêtent alors à faire un duo mais ignorent complètement avec quelle autre personnalité ils vont chanter. Mais ce n'est pas la seule difficulté que les artistes vont rencontrer. En effet, comme l'a expliqué Alessandra Sublet au micro de "France Info" jeudi 25 février, les artistes ne connaissent presque pas la chanson. "Ils ont répété leur chanson avant, mais certains ne l’ont eue que la veille. Ils sont donc plongés dans une zone d’inconfort total", assurait la jurée de Mask Singer.

Après quelques minutes de duo, le mur se lève et c'est le moment de la révélation ! Et ce dernier a donné lieu à des moments surréalistes : "Quand le mur se lève, on a l’impression pour certains de voir des gamins sur scène. C’est génial de se dire qu’une émission de télévision est encore capable de donner des moments comme ça".

Un joli casting !

Un pari risqué pour TF1 après les audiences compliquées de "District Z", mais qui donne envie. Ce programme totalement inédit risque de donner quelques émotions comme l'a confié Alessandra Sublet au micro de "France Info" : "En cette période de crise sanitaire qui impact fortement le monde de la culture, le programme est un bon moyen de partage pour les artistes et les téléspectateurs. C’est une émission d’entertainment, où on fait appel à l’émotion des gens".

Et pour cette première saison, TF1 a vu les choses en grand. LCI a dévoilé les premiers artistes qui avaient accepté de relever le défi. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront, entre autres, Daniel Lévi, Camélia Jordana, Jane Birkin, Lio, Grand Corps Malade, Pomme et Loretta (anciennement connue sous le nom de Laure Milan) ainsi que des humoristes tels qu'Inès Reg et Jarry ou encore la comédienne Marine Delterme.

Par J.F.