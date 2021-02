Duos Mystères sur TF1 : qu’en a pensé Twitter ?

Ce vendredi 26 février 2021, TF1 a proposé un tout nouveau programme à ses fidèles téléspectateurs. Animée par Alessandra Sublet, l’émission "Duos Mystères" est un jeu inédit qui propose aux artistes de relever un défi sur scène. Deux personnalités chantent en duo, sans connaître l’identité de leur partenaire. "On fait chanter les artistes avec des personnes qui ont une importance particulière pour eux : des amis de longue date, des membres de leur famille", expliquait le producteur Mathieu Vergne auprès de "20 Minutes". Ainsi, Daniel Lévi a partagé la scène de "Duos Mystères" avec Slimane tandis que Grand Corps Malade et Camille Lou ont chanté ensemble. L’émission ne réunissait pas que des professionnels de la chanson puisqu’Inès Reg a participé au programme. L’humoriste qui sort son premier film ("Je te veux moi non plus", sur Amazon Prime) a partagé un duo avec Patrick Fiori. Et elle n’en était pas peu fière !

Casting et suspense pointés du doigt

Si l’émission a réuni 4,25 millions de téléspectateurs, soit 21,6% de part d’audience, le succès était mitigé sur Twitter. Les talents de chanteur de Jarry ont été applaudis par de nombreux internautes, surpris par sa puissance vocale. "Je ne m’attendais pas à ça", "Mais il chante bien en plus ???", "Jarry chante super bien", "C’est Jarry cette voix de ouf ?", peut-on lire parmi les nombreux tweets. L’émission a en revanche été pointée du doigt pour son casting "trop issu des programmes de TF1". "On les voit quasi dans toutes les émissions", déplore un internaute. Deuxième critique de la part des téléspectateurs sur Twitter : le mystère inexistant autour des personnalités cachées. "C’est dommage parce que c’est trop facile à trouver donc aucun mystère et c’est normalement toute la promesse de l’émission", "Bon ben pas de suspens pour trouver les duos", "Le gros problème de Duos Mystères c’est qu’ils nous spoilent la majorité des artistes dans la bande-annonce, du coup y a plus trop de mystère", peut-on encore lire.

Par Matilde A.