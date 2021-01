Dustin Diamond : l'acteur de "Sauvés par le gong" touché par un cancer généralisé

Il est l'un des acteurs les plus emblématiques des années 1990. Dustin Diamond a fait les grands jours de la série "Sauvés par le gong". Pendant de longues années, l'acteur connu pour ses dérapages, a incarné le rôle de Screech Powers, ce qui lui a valu d'être mondialement connu.

Et aujourd'hui, les fans de la série viennent d'apprendre une triste nouvelle. Et pour cause, les représentants de Dustin Diamond ont révélé ce jeudi 14 janvier que l'acteur de 44 ans se battait depuis quelques semaines maintenant contre un lourd cancer. Dans les colonnes du magazine "Us Weekly" l'un de ses agents a déclaré : "C'est sérieux. C'est une tumeur de stade IV. Nous voulons juste le confirmer avec les médecins avant de dire à 100 % que c'est ça. Mais qu'importe le stade dont il s'agit, le cancer est une maladie sérieuse".

"Que Dieu le bénisse"

L'acteur connu pour ses dérapages a ensuite ajouté que le diagnostic était "mauvais". "Il est actuellement en train de se soumettre à des traitements - je dis traitements parce que cela peut-être plus que de la chimiothérapie - et une fois qu'il aura terminé son traitement, nous l'espérons la semaine prochaine, nous aurons une meilleure idée d'à quel point c'est grave et de ce qu'il va falloir faire pour l'aider à guérir".

Dustin Diamond continue donc à se battre. L'acteur peut compter sur le soutien infaillible de ses proches, notamment son ancien partenaire Mario Lopez : "J'ai été en contact avec Dustin plus tôt dans la soirée et si la nouvelle de son diagnostic est déchirante, nous sommes optimistes quant à ses chances de s'en sortir. Prions pour lui et sa famille ainsi que pour qu'il puisse être rapidement en rémission. Que Dieu le bénisse" a-t-il écrit sur Instagram.

Par J.F.