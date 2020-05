Edouard Baer vivement critiqué après sa prestation dans Tous prêts pour la dictée

Dans quelques jours, les Français seront déconfinés. Mais en attendant le 11 mai, ces derniers cherchent encore à se divertir. Et pour cela, ils peuvent compter sur la télévision. L'audiovisuel est évidemment très impacté par cette crise. En effet, de nombreuses émissions sont pour l'instant mises sur pause en attendant que la situation revienne à la normale. C'est le cas notamment de The Voice. Le concours de chant est pour l'instant suspendu, les épisodes en direct ne peuvent pas être tournés pour des raisons de sécurité.

Mais certaines chaînes ont réussi à tirer profit de ce confinement, M6 par exemple. Depuis le premier jour, elle diffuse le programme Tous en cuisine, présenté par Cyril Lignac. Le chef cuisine en direct, accompagné de Français en visioconférence. Et cela cartonne puisqu'il est prolongé pendant quelques semaines encore.

"vraiment déçue"

France 3 essaie aussi de tirer son épingle du jeu. Durant cette période, la chaîne propose des programmes pédagogiques et éducatifs. C'est dans ce cadre-là que ce mercredi 6 mai, elle diffusait Tous prêts pour la dictée.

Le but est très simple, un narrateur présent sur le plateau, lit une dictée aux téléspectateurs dont certains sont présents par visioconférence. Le concept a énormément plu au premier abord, c'est pourquoi de nombreuses familles étaient au rendez-vous. Mais, il semblerait que le choix d'Édouard Baer qui a récemment raconté sa folle nuit avec Monica Bellucci, n'ait pas plu à tout le monde. Les internautes ont reproché au comédien d'avoir lu beaucoup trop vite. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages ont été postés tels que : "Vraiment déçue. On aurait dit une course avec Edouard Baer... Ma fille qui est en 4ème a bien voulu jouer le jeu mais s'est complètement démoralisée à force d'essayer de suivre", "Bon… Édouard Baer lit trop vite, sans aucune liaison, on ne comprend pas toujours ce qu'il dit... Bref, pas terrible", ou encore "Édouard Baer est un bon comédien mais, là, sa diction laissait vraiment à désirer, parole de prof de Français!"

Par J.F.