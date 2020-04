Edouard Philippe : Elodie Gossuin tacle sévèrement le premier ministre

Le discours d’Edouard Philippe n’aura pas été du goût de tout le monde. Ce mardi 28 avril, le Premier ministre a pris la parole devant l’Assemblée nationale pour annoncer son plan de déconfinement en France. Et rapidement, Edouard Philippe a révélé que les enfants en maternelles et les élèves de primaire pourront retourner en classe "sur la base du volontariat" dès le 11 mai prochain, afin de "garantir la réussite éducative des élèves dont la scolarité souffre terriblement du confinement". Cette décision a été prise après la découverte d’une étude selon laquelle les plus jeunes seraient de faibles vecteurs de transmission du Covid-19. Edouard Philippe a par ailleurs annoncé que le port du masque était prohibé pour les enfants en maternelle Mais cette annonce n’a pas été du goût d’Elodie Gossuin.

"Je ne suis pas du tout ironique…"

Ce mercredi 29 avril, l’ancienne Miss France, également maman de quatre enfants, a fait part de ses doutes lors de sa matinale sur RFM : "C'est vrai que nos enfants en bas âge n'ont pas besoin de masques, pas besoin de rester confinés... Ce qui compte c'est qu'ils retournent à l'école pour que les parents puissent aller travailler. C'est la priorité... Je ne suis pas du tout ironique... Peut-être un petit peu". Une prise de position qui rappelle celle de Jean-Pierre Pernaut. Il y a quelques jours, le journaliste de TF1 n’a pas hésité à pousser un coup de gueule en direct à la télévision sur le déconfinement en France. L’animateur a par ailleurs été soutenu par Jean-Marie Bigard.

Par Alexia Felix