Églantine Eméyé : son touchant message pour l'anniversaire de son fils handicapé

Eglantine Éméyé est une maman comblée. Elle a fêté ce mercredi 5 août les 15 ans de son fils Samy, polyhandicapé depuis qu'il a fait un AVC alors qu'il n'était qu'un bébé. Depuis plusieurs années, le jeune garçon vit dans un centre spécialisé dans le sud de la France. La présentatrice de France Télévisions a donc passé son confinement loin de son fils, ce qui a été très compliqué à vivre. Dans une interview accordée à Télé-Star le 13 juin dernier, elle confiait sa douleur : " Dur pour tous les deux, mais encore plus pour lui qui ne comprend pas. Il est resté dans le Var, confiné dans la structure qui l'accueille à l'année. Je faisais beaucoup de vidéos pour lui expliquer ce qui se passait, je lui montrais 'maman avec le masque', 'maman sans le masque'. Je ne reverrais pas de sitôt mon fils handicapé, confiné loin de moi. Dur pour tous les deux, mais encore plus pour lui qui ne comprend pas".

Mère et fils se sont retrouvés en mai dernier. Et leurs retrouvailles étaient placées sous le signe de l'émotion. Elle avait partagé ce moment avec sa communauté : "Bonjour Samy !! #retrouvailles #monfils #handicap #mesuressanitaires #covid" avait-elle écrit sur Instagram. Et ce mercredi 5 août, Églantine Éméyé vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram, elle rend une nouvelle fois hommage à son petit garçon, qui a fêté ses 15 ans. Elle en a profité pour lui faire une belle déclaration : "Joyeux anniversaire Samy! Mon amour tu as 15 ans aujourd'hui. C'est fou!! Ta vie n'est pas facile tous les jours mais tu m'apprends le courage, la patience et la ténacité. Les rires pour des petits riens que toi seul comprends. Mais qui font tant de bien. Je t'aime. Juste une chose : pendant que tu grandis, moi je vieillis. Je n'arrive presque plus à te porter. Pardonne-moi . Des tonnes de baisers. #maman #anniversaire #samy #amourtoujours #autisme #handicap".

Par J.F.