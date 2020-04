Élection de Miss France 2021 : Sylvie Tellier fait le point

La pandémie de coronavirus et le confinement qui s’en est suivi bouleversent l’élection de Miss France 2021. Alors que le monde est confiné, comment organiser les élections départementales et régionales qui permettront à une vingtaine de jeunes filles de participer au concours de Miss France qui se tient habituellement en décembre et en direct ? Invitée de "Culture Médias" sur Europe 1, Sylvie Tellier a fait le point. La patronne de Miss France a tout d’abord reprécisé que le règne de Clémence Botino, Miss France 2020, ne sera pas prolongé. "C’était le fruit d’une blague avec Jarry. Notre objectif est que l’élection ait lieu cette année", a assuré l’ancienne Miss. Une année d’autant plus spéciale qu’en 2021, Miss France fête ses 100 ans. "L’élection n’est pas annulée mais on est en attente de voir comment la situation va évoluer", continue Sylvie Tellier. Et pour mener à bien ce projet et s’adapter au confinement, le comité Miss France a eu l’idée de demander aux jeunes prétendantes à la couronne de Miss France d’envoyer trois vidéos pour être sélectionnées au niveau régional.

Des élections régionales repensées

"Toutes nos élections départementales ont été annulées ou reportées donc on a proposé de candidater en ligne. Dès que le confinement sera terminé, celles (qui seront sélectionnées) seront reçues de visu par les délégués", explique la maman de trois enfants. Qu’en sera-t-il du voyage de préparation ? "Il aura lieu mais la question est de savoir où ? Ce voyage devait être en Guadeloupe. Mais pourra-t-on y voyager en novembre ? Pourrons-nous être accueillies en Guadeloupe ? Je ne sais pas", répond Sylvie Tellier qui précise qu'elle a "besoin de ce temps nécessaire pour faire connaissance avec ces jeunes femmes". En attendant d’en savoir plus, Sylvie Tellier reçoit chaque jour un ancienne Miss à 17h30 pour un Instagram Live.

Par Ambre L