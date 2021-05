Élie Chouraqui menacé de mort, pourquoi il serait prêt à repartir de France (Exclu vidéo)

Elie Chouraqui est l'invité de Jordan de Luxe ce lundi 10 mai 2021 dans "L'instant de Luxe". Dans un premier extrait, le metteur en scène a réagi à l'affaire qui a touché Richard Berry en février dernier, concernant les accusations d'inceste dont il a été la cible par sa fille, Coline. "Richard Berry est quelqu'un qui m'est très cher. Il traverse en ce moment une tempête et surtout ne jugeons pas. Vous savez, j'ai une situation compliquée. Je suis l'ami de Richard Berry depuis toujours - on est presque de la famille - et Coline, sa fille, est ma filleule. Je suis donc dans une situation particulière", a-t-il dit.

Un an auparavant, Elie Chouraqui était venu dans les locaux de Non Stop People pour participer à l'émission "Good Morning Week-end". Lors de cet entretien avec Mickaël Dorian il avait dévoilé les raisons pour lesquelles il a quitté la France en 2013 pour s'installer en Israël. "J'avais envie d'aller voir ailleurs, de voir si je pouvais vivre d'une autre façon ailleurs (...) Il y avait cette montée de l'antisémitisme qui était un problème qui m'a inquiété, qui m'a angoissé... Quand on est menacé de mort tous les quinze jours, ça commence à faire beaucoup. Ce n'est pas qu'on a peur, mais on se dit : 'Pourquoi vivre dans ce stress, dans cette inquiétude permanente'. Je voulais me dire : 'Je vais passer un ou deux ans ailleurs'. Et puis, à un moment, on a pensé au Canada, aux États-Unis, à plein de choses avec toute ma famille. Je me suis dit : 'Pourquoi pas Israël, après tout, comme je suis juif, je peux devenir israélien à l'instant où je le souhaite", confiait-il.

"Je suis entre les deux pays"

Face à Jordan de Luxe, Elie Chouraqui a de nouveau confié avoir été menacé de mort. "On me dit : 'Tu te prends pour Jésus, on va te crucifier !'" a-t-il dit. Et de poursuivre : "On est dans une hystérie qui ne va qu'en augmentant. Vous vous rendez compte, il y a quelques jours un policier est mort, une femme policière est morte aussi. Quand je lutte contre l'islamo-gauchisme et qu'on me dit qu'il n'existe pas, je souris. Il existe, il y a cette collision entre une gauche extrême (...) et un islamisme radical, puisque l'Islam, pour la gauche dure, représente le prolétariat qui lui, a disparu".

Il a ensuite confié sa volonté de peut-être repartir de France. "J'ai fait un film en 2000 qui s'appelait 'Antisémitisme, la parole libérée', où je racontais tout ce qui s'est passé depuis dans les banlieues (...) Et je me suis fait lyncher par la médiasphère française, de droite comme de gauche. J'ai essayé de prévenir, il n'y avait rien d'agressif de ma part (...) Je me suis fait massacrer. Maintenant, je suis franco-israélien. Je suis entre les deux pays (...) J'aime la France avec passion. Paris c'est chez moi, c'est ma ville. Mais il y a des forces contre lesquelles il est difficile de lutter seul", a-t-il conclu.

Par Non Stop People TV