Elie Semoun : censuré d'Instagram, il pousse un violent coup de gueule

Il y a quelques jours, Elie Semoun postait une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. L'humoriste qui vient de perdre son père a décidé d'adresser ses voeux aux Français mais d'une manière assez originale, et pour cause, il les a fait sous forme d'excuses. Considérant que l'humour est moins libre qu'avant il a préféré se blinder en s'excusant en avance des blagues qu'il risquait de faire en 2021. Mais après seulement quelques minutes de publication, la vidéo est supprimée. Elie Semoun décide alors de la reposter une seconde fois en épinglant les "idiots écervelés" qui l'avaient signalé, mais l'issue est la même, Instagram supprime une nouvelle fois sa vidéo.

"Je ne comprends plus rien à cette époque de coincés"

Elie Semoun s'est donc emparé de son compte Twitter pour faire part de sa colère : "Ça fait deux fois qu'Instagram me retire ma vidéo. C'est bien la première fois, moi qui ai fait des sketches sur les homos, les handicapés, les pédophiles, la mort, les jihadistes, l'hôpital, les vieux, les juifs, les arabes, les portugais et que sais je encore, qu'on me censure pour une vidéo où justement je me moque du ridicule et du pathétique de devoir s'excuser pour ça". Il va ensuite plus loin en déclarant : "Je ne comprends plus rien à cette époque de coincés et de psychorigides et de crétins qui prennent tout au premier degré. La tyrannie de la bêtise nous envahit".

Après avoir reçu une vague de soutien, Cyril Hanouna lui a donné la parole dans Touche Pas à Mon Poste ce mercredi : "Honnêtement, il y a plus grave dans la vie. J'ai fait cette vidéo en soutien à Norman. C'est fou. Je me suis dis 'tiens je vais faire un truc drôle, nuancé'. C'était une façon pour moi de ridiculiser cette censure et ce qu'on est obligé de faire : s'excuser en permanence".

"Les gens ont pris ça au premier degré"



Censuré par Instagram, @SemounElie réagit en exclusivité dans #TPMP ! pic.twitter.com/BGcJ2DJaIW — TPMP (@TPMP) January 13, 2021

Par J.F.