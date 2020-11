Elie Semoun dévoile les premières images du documentaire sur son père décédé

Elie Semoun essaie tant bien que mal de faire le deuil de son père. En effet, le 12 septembre dernier, l'humoriste postait un triste message sur son compte Instagram. Il annonçait que son père venait de décéder des suites de la maladie d'Alzheimer. "Atteint d’Alzheimer, mon père a failli y passer… Enfin, psychologiquement en tout cas. Il s’est trouvé très touché par cette solitude. Ça a été dur pour moi, mais surtout pour lui. Il nous reconnaît encore mais il pensait qu’on l’avait abandonné, il ne comprenait pas pourquoi on ne venait plus le voir. C’était vraiment dur" confiait-il sur ses réseaux sociaux.

Un décès encore plus dur pour Elie Semoun qui n'a pas pu rendre visite à son père lors des derniers jours à cause des mesures sanitaires.

"J'ai du mal à le regarder"

Quelques jours après son décès, il poussait un coup de gueule contre le gouvernement : "L’arrêt obligatoire de nos visites à son Ehpad durant deux mois, a accéléré son déclin, déjà fragilisé par Alzheimer. C’est quasi criminel d’empêcher nos anciens d’être entourés de l’amour de leurs proches. Parce qu’un je t’aime, un baiser, un geste, valent mieux que la solitude dans laquelle nous plonge la peur de ce virus".

Elie Semoun a donc décidé de lui offre un documentaire en ultime hommage. Très touché par la mort de son père, il panse ses plaies comme il peut. Le comédien vient de poster une nouvelle vidéo sur son compte Instagram et dévoile les premières images du documentaire. "Marjory Dejardin et moi-même nous sommes si fiers de vous présenter des extraits de ce documentaire qui parlera à tous. J'ai du mal à le regarder mais je veux partager. Diffusion le 9 décembre sur LCP".

Une vidéo pleine de tendresse et très émouvante qui a fait l'unanimité chez les internautes.

Par J.F.