Elie Semoun en deuil : l’humoriste remercie le soutien de ses fans après le décès de son père

Elie Semoun a perdu son père Paul ce samedi 12 septembre. Très proche de lui, l'humoriste a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram. "Mon papa est mort ce matin du 12 septembre. Avec ma sœur nous lui avons dit adieu, que nous l’aimions. Merci pour vos élans de tendresse, il le méritait", a-t-il écrit en légende d'une photo de lui avec son père atteint de la maladie d’Alzheimer. Alors que ce dernier résidait dans un Ehpad à Lyon, Elie Semoun avait pu le retrouver lors du déconfinement. Inquiet lorsqu'il était encore éloigné de son père, le réalisateur avait partagé ses tendres retrouvailles avec lui sur Instagram. Ces derniers mois, le père et le fils avaient d'abord pu échanger à travers une plaque de Plexiglas en raison des règles sanitaires, avant de pouvoir s'enlacer en août.

"Ma tristesse est infinie"

En cette période difficile, Elie Semoun a tenu à remercier ses fans pour leurs nombreux messages de soutien. En story sur Instagram ce lundi 14 septembre, le comédien leur a adressé : "Merci du fond du coeur pour les centaines de messages de condoléances et d'empathies que nous avons reçu ma soeur et moi". Tout en sincérité, il a poursuivi avec émotion : "Ma tristesse est infinie mais adoucie par vous". Pour accompagner ce message, Elie Semoun a partagé un touchant cliché où sa main serre celle de son père qui avait été marqué par la solitude pendant le confinement. "Ça a été dur pour moi, mais surtout pour lui. Il nous reconnaît encore mais il pensait qu’on l’avait abandonné, il ne comprenait pas pourquoi on ne venait plus le voir. C’était vraiment dur", avait confié le réalisateur à Télé-Loisirs.

Par Marie Merlet