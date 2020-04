Elie Semoun rassuré, il donne des nouvelles de son père en Ehpad

Le coronavirus n’épargne personne en France, pas même les personnalités. Face à cette maladie qui a contraint Emmanuel Macron à prolonger le confinement, Elie Semoun avait fait part de son inquiétude il y a quelques jours pour son père qui vit actuellement dans un Ehpad à Lyon. Sur Instagram, l’humoriste avait alors lancé un appel à l’aide à sa communauté : "Il n'a plus le moral, parce qu'il ne nous voit plus ma soeur et moi depuis un mois, donc il dépérit. Il est dans un Ehpad à Lyon qui a cruellement besoin de matériel : combinaises, masques FFP2, gants, sur-blouses... Si vous pouvez faire quelque chose pour eux, ce serait fantastique. Je compte sur votre générosité, merci, merci, merci". Malheureusement pour Elie Semoun, sa demande n’a pas été du goût de certains internautes.

"Enfin un sourire"

Le 15 avril dernier, Elie Semoun a été contraint de répondre aux nombreuses critiques : "Afin de répondre à quelques crétins : Je ne demande pas d’argent pour l’Ehpad de mon père mais du matériel. J'ai fait un don moi aussi. Si ma notoriété peut servir à ça, je m'en sers. Voilà". Et après cette mise au point, Elie Semoun a pu faire savoir une bonne nouvelle à sa communauté. Ce dimanche 19 avril, l’humoriste a donné des nouvelles rassurantes de son père : "Enfin un sourire...Ceux qui ont leurs parents confinés en Ehpad comprennent que c'est dur pour les deux côtés de la famille. Merci d'avoir offert du matériel pour aider le personnel et les Ehpad voisins. On croise les doigts", a écrit Elie Semoun en légende d’une photo de son père. Une bonne nouvelle pour l’acolyte de Franck Dubosc, alors que Mylène Demongeot a révélé avoir été atteinte du coronavirus.

Par Alexia Felix