Elie Semoun répond aux critiques après son appel à l'aide pour les Ehpad

Le père d'Elie Semoun est dans un Ehpad de Lyon. Il est atteint d'un début d'Alzheimer. Depuis le début du confinement, l'humoriste ne peut plus aller le voir, comme tous les Français qui ont un membre de leur famille dans un établissement du même type. Une situation difficile à vivre pour Elie Semoun. A cela s’ajoute le manque de moyens dans les Ehpad. L'humoriste a ainsi lancé un appel mardi 14 avril, pour recueillir du matériel en faveur des Ehpad. Sur Twitter, son message a été très mal reçu et Elie Semoun s'est fait tacler par des internaute en colère. "Cela me parait bizarre de demandé de l'aide aux français qui pour beaucoup ont du mal à finir les fins de mois. A votre niveau, vous pouvez aider l'EHPAD de votre père", écrit ainsi Tom. "J'aimerais que votre appel aux dons soit généralisé et pas seulement à celui de votre père... Votre "aura" pourrait plus aider qu'un seul et unique Ehpad...", ajoute Jo.

"J'ai fait un don moi aussi"

Dans un post Instagram publié mercredi 15 avril, Elie Semoun est revenu sur cette polémique née de son appel à l'aide pour les Ehpad. Il a tenu à s'expliquer et à répondre à ces internautes mécontents. "Afin de répondre à quelques crétins : Je ne demande pas d’argent pour l’Ehpad de mon père mais du matériel", précise-t-il. Non sans humour, il ajoute alors que malgré son statut, cela ne lui permet pas de fabriquer à grande échelle des masques ou des gants pour le personnel soignant. Et pour faire taire les mauvaises langues, Elie Semoun indique que lui-même a mis la main à la poche. "J'ai fait un don moi aussi. Si ma notoriété peut servir à ça, je m'en sers. Voilà." Espérons que cette mise au point suffira à calmer les esprits sur un sujet aussi sensible...

Par Mélanie C.