Elie Semoun : sa réponse aux critiques après avoir été vacciné avec AstraZenaca

Comme de nombreux autres artistes, Elie Semoun a plusieurs fois fait part de sa colère face aux mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie. Durant le premier confinement, l'humoriste avait notamment exprimé sa tristesse et son agacement car il ne pouvait pas rendre visite à son père, atteint d'Alzheimer, qui vivait en Ehpad.

"La lecture des nouvelles mesures me met en colère. Il est très douloureux pour moi de l’écrire : mais le confinement a tué mon père. L’arrêt obligatoire de nos visites à son Ehpad durant deux mois, a accéléré son déclin, déjà fragilisé par Alzheimer. C’est quasi criminel d’empêcher nos anciens d’être entourés de l’amour de leurs proches. Parce qu’un je t’aime, un baiser, un geste, valent mieux que la solitude dans laquelle nous plonge la peur de ce virus." avait tristement déclaré l'humoriste de 57 ans quelques jours avant la mort de son père.

Elie Semoun critiqué après sa vaccination

Elie Semoun avait ensuite pointé du doigt la décision de fermer les salles de spectacle et des cinémas, dénonçant "un cauchemar pour la culture". Et après avoir été très critique, l'humoriste a finalement décidé de se plier aux décisions gouvernementales et vient ainsi de se faire vacciner. "Ça y est ! J'ai eu ma première dose à l'AstraZenaca (Je n'ai pris la place de personne, je précise !) et je ne suis pas encore mort. Faites-vous vacciner et on s'en sortira", a-t-il lancé sur Twitter.



Un geste qui a littéralement divisé la toile puisque certains ont salué son sens des responsabilités tandis que d'autres l'accusent de faire de la "propagande". "T'es qui pour me dire ce que je dois faire ???", "Même le showbiz mondain se met à diffuser la propagande pro-vaccination. La mobilisation est totale" peut-on par exemple lire parmi les réactions à son tweet. Toujours prêt à jouer la carte de l'humour, l'ancien acolyte de Dieudonné a préféré répondre avec ironie en expliquant qu'il a été payé "1 million 457 000 euros !" pour "publier ce mensonge".



