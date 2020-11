Elie Semoun : Son témoignage bouleversant sur la maladie d’Alzheimer

C’est en septembre dernier qu’Elie Semoun avait annoncé avec émotion sur la Toile la mort de son père. Encore très touché par cette disparition, l’humoriste français a accepté de se confier devant les caméras de l’émission Sept à Huit ce dimanche 29 novembre. Expliquant le combat de son père contre la maladie d’Alzheimer, Elie Semoun a raconté comment son père a commencé à perdre ses repères il y a quatre ans alors qu’il avait 84 ans : "Ça a commencé d'une façon presque rigolote. Il était à la campagne et il s'imaginait que quelqu'un venait chez lui pour lui emprunter sa voiture, roulait avec la nuit et venait la remettre le matin. Alors on lui disait : 'papa, c'est pas possible, ça n'existe pas'. Au début on en rit, Mais plus ça avance et moins c'est drôle. Je n'arrêtais pas de recevoir des appels de lui me disant qu'il y avait quelqu'un chez lui. Il fallait aussi que je me déplace en urgence à la maison parce qu'il avait perdu ses clés et que soi-disant on les lui avait volées".

"C'est vraiment une saloperie cette maladie"

Souhaitant aider au mieux son père, Elie Semoun a décidé de s’occuper de lui et de le prendre chez lui. Malheureusement, la maladie s’est rapidement propagée : "C'est vrai que c'est désespérant, c'est triste, il n'y a pas d'autres mots. C'est une petite mort qui s'annonce, c'est ça qui est triste en fait. C'est arrivé une fois, il a ouvert un œil, il m'a regardé et m'a dit : 'vous êtes qui ?'. Et là, ça m'a fait un coup, je me suis dit 'oh non c'est pas vrai, pourvu que je ne vive pas ça’. Il y a deux morts, sa mort physique et puis la mort de sa mémoire, donc petit à petit on s'efface dans son esprit. C'est terrible de se dire que j'ai vécu cinquante ans auprès de lui, je l'ai embrassé, je lui ai dit que je l'aimais, et maintenant je suis un étranger pour lui, c'est terrible".

Elie Semoun s’est rappelé avec émotion les mots prononcés par son père sur sa maladie, "J’ai honte" : "C'est vraiment une saloperie cette maladie, c'est pas possible. Quand ça touche au cerveau, ça touche à tout, à son intégrité intellectuelle, physique. C'est vraiment un sacré naufrage. Je lui en voulais d'être comme ça, comme on en veut à quelqu'un qui est malade, mais comment peut-on lui en vouloir ?", s’est souvenu Elie Semoun.

« A mon père, atteint d’Alzheimer… »

Dans un film bouleversant, #ElieSemoun raconte la douleur de voir son père perdre ses repères, perdre la tête, ne plus reconnaître, jusqu’à l’inévitable disparition.

Le « Portrait de la Semaine » d'@audrey_crespo, ce soir dès 18h20 @TF1 pic.twitter.com/QIapSOrWcQ — Sept à Huit (@7a8) November 29, 2020

Par Alexia Felix