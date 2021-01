Elisa Tovati : son cliché contre le consentement sexuel à 13 ans fait polémique

En publiant son livre baptisé "La familia grande", Camille Kouchner a littéralement secoué l'opinion publique et libéré la parole des victimes en ce qui concerne le sujet tabou de l'inceste. Dans cet ouvrage paru il y a deux semaines, l'avocate de 45 ans accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'agression sexuelle sur son frère jumeau. Dans le même temps, le sénat vient d'adopter une nouvelle proposition de loi fixant le seuil de non-consentement sexuel à 13 ans. "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime [...] Le comportement de l’enfant ne sera plus interrogé, on ne questionnera plus le consentement d’un mineur de moins de 13 ans" stipule le fameux projet de loi.

De quoi susciter une vague d'indignation à travers le pays. Plusieurs personnalités dont Alexandra Lamy, Laurence Boccolini, Héloïse Martin ou encore Flavie Flament sont donc sorties du silence pour faire part de leur colère, en postant des photos d'elles à l'adolescence. Une façon de démontrer qu'à cet âge-là, elles n'avaient pas assimilé la notion de consentement sexuel...

Elisa Tovati crée le malaise sur Instagram

Ce dimanche 24 janvier 2021, Elisa Tovati a pris la parole à son tour sur Instagram. "J’avais 13 ans, c’était ma première campagne de publicité, je jouais avec mes copines à la petite femme pour une marque de vêtements, et malgré ça!!! Est-ce que j’avais une gueule de consentement avec un adulte?? La réponse est Non !!!" a-t-elle écrit en légende de deux photos d'elle en noir et blanc



Malheureusement, l'actrice et chanteuse qui a récemment fait le buzz sur Instagram s'est attiré les foudres de ses abonnés notamment car les deux clichés détonnent avec le sujet : "Déjà pourquoi vous faire poser à 13 ans avec ce look ? Rendre sexy une enfant, je trouve ça déplacé" , "La photo est carrément mal choisie !" , "Cette photo me met mal à l’aise. Tout dans la pose, les vêtements, le maquillage, appelle à voir cette petite fille comme une adulte que précisément elle n’était pas. C’est le travers de trop de publicités qui sexualisent le corps des enfants en général et celui des filles en particulier" figurent parmi les réactions.



Par E.S.