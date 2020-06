Elisa Tovati : son élimination de DALS liée à sa religion ? Elle s'explique

C'est un passage pour le moins express qu'a fait Elsa Tovati dans l'émission Danse avec les Stars. En 2014, elle participe au programme, mais sa prestation ne s'est pas spécialement fait remarquer. Et pour cause, elle a été éliminée dès le premier prime et n'a donc pas eu le temps de montrer l'étendue de son talent. Quelques années plus tard, l'actrice reste malgré tout déçue de sa performance mais n'a aucune rancoeur. Elisa Tovati, récemment au coeur d'un bad buzz après une simulation de pétage de plomb, aurait sûrement rencontré quelques difficultés en avançant dans le concours puisque cette année-là, c'est Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova qui avaient été sacrés.

"je savais que j'allais être éliminée"

Elisa Tovati garde toutefois de très bons souvenirs de Danse avec les stars, même si elle aurait aimé aller plus loin. Invitée sur le plateau de "Less and the City" sur Radio VL mercredi 17 juin, l'actrice s'est confiée sur ce départ prématuré. Selon elle, les conditions n'étaient pas optimales. "Ça tombait un mauvais soir pour moi. Je savais que j’allais être éliminée pour une raison précise et je ne pouvais pas gagner". Elle précise ensuite que les raisons de son départ sont purement spirituelles : "C’était le soir de Kippour (une fête juive, ndlr), on m’a obligé à faire ma prestation malgré le fait que je ne pouvais pas la faire. Je n’avais pas mangé, pas bu… […] Je me suis dit : 'je ne peux pas y aller, je ne veux pas y aller, je n’irai pas'. Et évidemment j’ai été éliminée. J’ai été éliminée pour des raisons spirituelles".

