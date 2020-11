Elisabeth Quin : malade, la journaliste se livre sur sa perte progressive de la vue

Depuis le début du second confinement, Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen animent l'émission "6 à la maison", nouveau programme spécialement conçu pour "déconfiner la culture". Ce jeudi 26 novembre 2020, le duo recevait la présentatrice Elisabeth Quin. L'occasion pour l'animatrice d'évoquer son livre sorti en janvier 2019, baptisé "La nuit se lève".



Anne-Elisabeth Lemoin a d'ailleurs avoué que c'est un livre "qui nous a vraiment touchés, bouleversés". Dans cet ouvrage, Elisabeth Quin révèle qu'elle est atteinte d'un double glaucome et qu'elle se bat contre la cécité : "Qu'est-ce qui se passe si vous vous dites, la maladie que je porte, qui est en moi, peut à terme entraîner ma cécité ? Très loin dans les années bien sûr, pas tout de suite mais... Que se passe-t-il ? Comment adopter cette idée ?" écrit-elle.

Touchée par une maladie dégénérative du nerf optique, qui, à terme, pourrait entraîner une perte progressive de la vue, l'animatrice d'Arte s'est confiée sur son état de santé ce jeudi 26 novembre 2020. "Je lutte et pour le moment, les traitements fonctionnent" a indiqué la journaliste de 57 ans.

Elisabeth Quin inquiète mais optimiste

Présent sur le plateau, l'humoriste Mathieu Madenian n'a donc pas manqué de lui demander comment était actuellement sa vue. Elisabeth Quin s'est néanmoins voulue plutôt rassurante : "Oui ça va car je me soigne, je suis suivie par plusieurs ophtalmo, je mets des collyres deux fois par jour et j'ai une hygiène de vie et j'essaye d'exercer une sorte d'hygiène mentale ou spirituelle qui met à distance l'angoisse qui me submergerait sinon. Mais pour l'instant ça va, je vois toujours. Il ya des choses que je ne peux plus faire mais je peux toujours travailler, je peux vous voir et fonctionner à peu près." a-t-elle affirmé.

Par E.S.