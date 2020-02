Elise Lucet : ce surnom qu’elle traîne depuis l’enfance

Ce jeudi 13 février dans "Envoyé Spécial", Elise Lucet aborde un problème que connaissent des millions de français : l’insomnie. Depuis quelques années, le temps de sommeil baisse considérablement. La faute aux journées de travail plus longues qu’avant, au temps de trajet boulot-maison qui ne fait qu’augmenter et aux écrans qui nous rendent accro. Les deux autres sujets évoqués sont : les dérives des S.A.V. et le portrait de deux sœurs saoudiennes qui ont fui leur pays et l’emprise de leur père. Elise Lucet sera aux commandes de ce nouveau numéro de l’émission. Celle qui fait peut aux patrons dans "Cash Investigation" se traîne une réputation de dure à cuire depuis sa plus tendre enfance.

"J’étais un peu punk"

En effet, son petit surnom lorsqu’elle était sur les bancs de l’école était une contraction de son nom Lucet et du diable Lucifer. Ses camarades l’appelaient "Lucetfer". Charmant ! Dans sa jeunesse, Elise Lucet était souvent habillée en noir. Dans un portrait paru dans M, le magazine du Monde, elle déclarait : "Je n’étais pas gothique, j’étais un peu punk, mais globalement très mal habillée." Et ce surnom alors, d’où vient-il ? "Je n’étais pas vraiment un petit diable", avoue Elise Lucet à Midi Libre. "Mais je n’ai jamais aimé qu’on me dise c’est comme ci et pas autrement. Il me fallait une explication", ajoute-t-elle. Déjà quand elle était petite, Elise Lucet avait des attitudes affirmées et posait des questions. Déjà comme une vraie journaliste !

Par Mélanie C.